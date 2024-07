Lutto al bar Olimpia di Palermo, muore a 35 anni Maria Bernadette Lo Coco

PALERMO – Grave lutto per la famiglia Avanzato, titolare dello storico Bar Olimpia in via Dell’Orsa Minore a Palermo. È scomparsa prematuramente all’età di 35 anni Maria Bernadette Lo Coco, da tutti conosciuta come “Berna”, moglie di Giuseppe Avanzato.

La donna sarebbe stata stroncata da un malore fatale. La tragica notizia ha sconvolto i familiari, gli amici e l’intera comunità di frequentatori del celebre bar del centro storico palermitano. “Rimaniamo chiusi per lutto. Purtroppo ci ha lasciati la moglie del titolare”, si legge sulla pagina social del locale, segno di un dolore profondo. “Fino alla settimana scorsa parlavano delle ferie… una tragedia”, scrive un utente incredulo. “Non posso crederci, Berna… la tua risata contagiosa mancherà a tutti”, il commento commosso di un altro.

La notizia della prematura scomparsa di Maria Bernadette ha lasciato nel dolore tutti coloro che la conoscevano.