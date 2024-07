Allerta incendi e ondate di calore in Sicilia per il 19 luglio

La Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso l’avviso N° 151 del 18.07.2024, valido dalle ore 0.00 del 19.07.2024 per le successive 24 ore, segnalando un elevato rischio di incendi e ondate di calore in diverse aree dell’isola.

Per quanto riguarda il rischio incendi, è stata dichiarata una pericolosità ALTA nelle province di Agrigento, Enna e Trapani, con conseguente LIVELLO DI ATTENZIONE. Le altre province dell’isola sono invece in stato di PREALLERTA, con una pericolosità MEDIA.

Sul fronte delle ondate di calore, Palermo si trova al LIVELLO 3, il più alto, con temperature massime percepite che potrebbero raggiungere i 36°C. Catania è al LIVELLO 2, mentre Messina al LIVELLO 1.

In particolare, per la provincia di Palermo, il livello di allerta per il rischio incendi è di Preallerta, con pericolosità media (colore arancione). Le condizioni meteorologiche a rischio per le ondate di calore potrebbero persistere per tre o più giorni consecutivi.

Gli esperti prevedono un ritorno alle temperature medie stagionali nel corso della prossima settimana, quando una rinfrescata raggiungerà anche la Sicilia. Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità locali per la propria sicurezza.