Dolore a Termini Imerese per la morte di Marco, vittima della strada a 25 anni

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Termini Imerese: Marco Montano, un giovane di 25 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri in piazza Europa, nei pressi della stazione ferroviaria cittadina.

Secondo una prima ricostruzione, Marco viaggiava a bordo del suo scooter Beverly quando, per cause ancora da accertare, ha impattato violentemente contro un’auto, una Peugeot 306. L’urto è stato tremendo e purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi giunti tempestivamente sul posto e il disperato tentativo di rianimarlo al vicino ospedale Cimino, dove Marco è spirato poco dopo essere arrivato.

La tragica notizia si è subito diffusa a Termini Imerese, dove Marco era molto conosciuto e benvoluto. Figlio di Rosa Lo Bianco, stimata insegnante di lettere al liceo classico Ugdulena, e di Leonardo Montano, carabiniere in pensione, il ragazzo aveva solo 25 anni ed era pieno di interessi, passioni e progetti per il futuro. Davanti all’ospedale, per tutta la notte, si sono radunati decine di amici e conoscenti per stare vicini ai genitori di Marco, distrutti dal dolore per la perdita del loro unico figlio. Marco lascia infatti, oltre ai genitori, il fratello Giuseppe.

“Era un ragazzo d’oro, sempre sorridente e disponibile” racconta commosso uno dei tanti amici che lo conoscevano bene. Marco infatti era benvoluto da tutti per il suo carattere gentile e altruista. Dopo gli studi si era dedicato al lavoro, diventando un ottimo collaboratore in una ditta locale. La sua più grande passione erano i cavalli, che amava infinitamente. “Rimarrai per sempre nei nostri cuori” scrivono in tanti sulle sue pagine social, inondandole di messaggi di addio. Marco lascia davvero un grande vuoto tra gli amici e i familiari, a cui era molto legato.

I funerali si terranno domani pomeriggio, 18 luglio, alle ore 15 presso la chiesa di San Nicola di Bari dove tutta la comunità potrà dargli l’ultimo saluto. “Non riusciamo a credere che non ci sia più” dicono i compagni di scuola, sotto shock per aver perso un amico con cui hanno condiviso un pezzo di vita.

Anche la scuola che Marco aveva frequentato, il liceo classico Gregorio Ugdulena, ha voluto lasciare un messaggio di cordoglio: “Il dirigente, il personale docente e Ata e tutta la comunità scolastica si stringono al dolore della professoressa Lo Bianco per l’improvvisa scomparsa del figlio Marco. Esprimiamo cordoglio e dolore per i familiari tutti”.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia municipale, giunta sul posto per i rilievi insieme ai carabinieri. Da una prima ricostruzione pare che, oltre all’auto, Marco abbia sfiorato anche un altro scooter prima di finire rovinosamente a terra. Le indagini chiariranno la dinamica nei dettagli.