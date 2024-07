Inferno in autostrada, giovane muore in un terribile schianto frontale auto-camion

Un terribile incidente stradale si è verificato nelle scorse ore sulla strada statale Catania-Ragusa, nota come Ragusana. A perdere la vita un giovane di 23 anni, Pietro Costanzo, residente a Lentini.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Carlentini, il ragazzo viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un camion. L’impatto è stato violentissimo e per il 23enne non c’è stato nulla da fare. Il conducente del mezzo pesante invece è rimasto illeso, ma il suo camion ha preso fuoco in seguito allo schianto.

La Ragusana è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata.

LA NOTA DELL’ANAS:

Sulla SS114dir “Della Costa Saracena” è temporaneamente chiuso il tratto in entrambe le direzioni, al km 9,000, a Carlentini, in provincia di Siracusa, a causa di un incidente mortale. L’incidente coinvolge un mezzo pesante e un’autovettura: il conducente di quest’ultima è deceduto. Le deviazioni sono in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e i Carabinieri per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.