Arriva Caronte in Sicilia, l’anticiclone africano più caldo di sempre: punte di 44°C

Non c’è pace per la Sicilia, è in arrivo l’anticiclone Caronte, il più caldo di sempre secondo gli esperti meteorologi de www.iLMeteo.it. L’isola si prepara a vivere un’altra ondata di calore anomalo ed estremo, con temperature record previste nei prossimi giorni.

L’anticiclone africano Caronte porterà valori termici eccezionali non solo al suolo ma anche in quota, dove sono attesi picchi di 27°C in Sardegna e 24°C al Nord il 19 luglio. Si tratta di livelli mai raggiunti prima, basti pensare che nel luglio 2012 con il primo Caronte si superarono di poco i 20°C in quota.

Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, è la conferma che il clima è cambiato. Se 10-20 anni fa si parlava di caldo estremo con 36-38°C, oggi si superano sempre più spesso i 40°C.

In Sicilia sono attese punte di 44°C nell’entroterra catanese a Catenanuova, mentre sulla costa meridionale si potranno raggiungere i 41-42°C a Siracusa, Ragusa e Agrigento. Anche Palermo vivrà giornate roventi, con percepite di 38°C dovute all’umidità.

Non ci sarà scampo nemmeno durante le ore notturne, quando le minime faticheranno a scendere sotto i 28°C. Un vero inferno di calura è dunque atteso da Nord a Sud nei prossimi giorni, con picchi di oltre 40°C anche in Pianura Padana e fino a Roma e Firenze.

La Sicilia dovrà prepararsi ad affrontare questa ennesima ondata eccezionale, cercando di limitare le attività all’aperto nelle ore più calde e idratandosi correttamente. Particolare attenzione agli anziani, ai bambini e alle persone fragili, più a rischio con il caldo torrido.