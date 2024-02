Terrore al Todis: in 3 assaltano il supermarket con un taglierino

Paura in un supermercato di via Gaetano Mosca, a Palermo, dove tre rapinatori armati di taglierino hanno fatto irruzione nel punto vendita seminando il panico tra i dipendenti e i clienti presenti. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito a volto coperto, indossando cappucci e sciarpe, e si sarebbero divisi i compiti con estrema lucidità: uno di loro è rimasto sull’uscita per controllare la situazione, mentre gli altri due hanno minacciato i cassieri e arraffato i contanti disponibili, circa 300 euro.

Dopo il colpo, i tre sono fuggiti a bordo di due scooter grazie anche al supporto di un quarto complice che li attendeva fuori con i motorini accesi per assicurare una veloce fuga. Un colpo velocissimo, messo a segno in pochi minuti con grande spregiudicatezza, utilizzando le armi proprio per impedire qualunque reazione da parte del personale e dei clienti.

Sono in corso le indagini della polizia che ha raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito i filmati della videosorveglianza. Gli investigatori stanno cercando di risalire all’identità dei rapinatori anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere della zona. I malviventi sarebbero stati descritti come giovani tra i 25 e i 30 anni, di nazionalità italiana stando all’accento con cui hanno intimato ai presenti di consegnare il denaro.