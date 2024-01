Diciassettenne scomparsa a Palermo, trovati zaino e giubbotto in una scogliera

AGGIORNAMENTO: LA RAGAZZA È STATA TROVATA SENZA VITA | LEGGI TUTTO QUI

Svolta nelle ricerche di Fauzia Islam, la diciassettenne di origini bengalesi scomparsa martedì scorso da Palermo. Il suo zaino e il suo giubbotto sono stati ritrovati tra gli scogli di Vergine Maria, ma della studentessa ancora nessuna notizia. Da quattro giorni polizia, familiari e compagni di scuola la cercano senza sosta, setacciando ogni angolo della costa palermitana, nella speranza di rintracciarla.

L’ultimo avvistamento risale a martedì mattina, quando Fauzia ha preso come ogni giorno l’autobus per recarsi a scuola, il liceo Ninni Cassarà. Ma a scuola non è mai arrivata, facendo perdere le sue tracce. Gli investigatori ipotizzano che possa aver preso i mezzi pubblici per raggiungere il mare, visto che dalla fermata del centro partono autobus per Vergine Maria e Mondello, dove poi sono stati trovati i suoi effetti personali.

La ragazza aveva confidato il giorno prima di assentarsi dal lavoro per la famiglia per cui faceva le pulizie, un elemento che ha insospettito gli inquirenti. Inoltre, stando al racconto di alcuni compagni, poche ore prima di scomparire aveva inviato su Whatsapp frasi allarmanti come “Pensaci due volte prima che sia troppo tardi” e “Ucciditi o bevi il caffè, io ho smesso di bere caffè”.

La squadra mobile indaga a tutto campo per ricostruire le ultime ore di Fauzia e capire cosa possa esserle accaduto. L’appello a chiunque abbia notizie utili è di contattare immediatamente le forze dell’ordine. La ragazza, 17 anni, alta 1.60m, capelli neri lunghi e occhi scuri, vive a Palermo con la famiglia fin da bambina. Ore di apprensione per i suoi cari, nella speranza che Fauzia venga ritrovata sana e salva.