“C’è un ladro in casa”, arrestato dai Carabinieri.

I carabinieri della stazione di Castellana Sicula, in provincia di Palermo, hanno arrestato un 65enne, accusato di furto in abitazione.

L’uomo si è introdotto in una casa rurale ed i residenti della zona hanno sentito dei rumori. Per questo hanno deciso di chiamare il numero unico di emergenza, segnalando che in quella casa c’era il fondato sospetto che si fosse introdotto un ladro.

I militari sono arrivati e sono riusciti a bloccare l’uomo che si stava allontanando con la refurtiva. L’arresto convalidato dal gip di Termini Imerese. Il bottino restituito al proprietario.