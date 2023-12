Incidente di viale Lazio, morto anche il 17enne Simone Glorioso

Palermo – Si è spento dopo alcuni giorni di coma Simone Glorioso, il ragazzo di 17 anni rimasto gravemente ferito nel terribile incidente stradale avvenuto domenica mattina intorno alle 5 a Palermo, nel quale ha perso la vita Michelangelo Aruta di 22 anni.

I due giovani viaggiavano a bordo di una Smart che, per cause ancora da accertare, è letteralmente volata giù dal ponte di viale Lazio finendo la sua corsa in viale Regione Siciliana.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia dal personale del 118, Simone Glorioso era stato ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione con diversi traumi e fratture riportate nell’impatto.

Nella giornata di ieri aveva subito un delicato intervento chirurgico, nel tentativo di stabilizzarne le condizioni, apparse fin da subito molto gravi. Purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano e il cuore del 17enne ha cessato di battere dopo alcuni giorni di coma.