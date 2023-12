Sospese dopo 11 giorni le ricerche del pescatore scomparso in mare Salvatore Cefalù

Sono state sospese le ricerche di Salvatore Cefalù, il pescatore di 57 anni originario di Termini Imerese, scomparso in mare l’8 dicembre scorso durante una battuta di pesca davanti alla costa di Agrigento. Nonostante undici giorni di incessanti ricerche da parte della Capitaneria di Porto, che ha setacciato la zona con l’ausilio di droni, motovedette e sommozzatori, dell’uomo non è stata trovata traccia.

La mattina dell’8 dicembre Cefalù era uscito da solo con la sua barca per una battuta di pesca, come faceva abitualmente. Ma quel giorno è svanito nel nulla senza più fare ritorno a riva. I familiari, non vedendolo rientrare in serata, hanno lanciato l’allarme e sono immediatamente partite le operazioni di ricerca coordinate dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle.

Per giorni l’area antistante la costa di Agrigento è stata scandagliata dalle motovedette e sorvolata dai droni, con la collaborazione di alcuni pescatori locali che conoscevano bene quelle acque. Purtroppo gli sforzi si sono rivelati vani. L’unico oggetto ritrovato è la piccola barca di Cefalù, rinvenuta affondata alla foce del fiume Naro con alcuni indumenti impigliati tra le reti.

La speranza di ritrovare l’uomo in vita si è ormai affievolita dopo oltre dieci giorni di ricerche. I familiari e gli amici sono affranti e chiedono alle autorità di non smettere di cercare il corpo del povero Salvatore, per dargli almeno degna sepoltura e avere un luogo dove piangerne la scomparsa. Ma per il momento, visto il trascorrere del tempo e le avverse condizioni meteo marine, le ricerche sono state sospese nella speranza che il mare restituisca il corpo dello sfortunato pescatore.