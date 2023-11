Palermo, poliziotti picchiati con bottigliate, calci e pugni alla Vucciria

Ancora aggressioni e violenza durante la movida a Palermo. Scene di violenza e aggressione nel cuore della movida palermitana. Nella notte tra sabato e domenica, intorno all’una, due agenti della polizia municipale sono stati brutalmente aggrediti da un gruppo di giovani in via Chiavettieri, nota zona della movida cittadina.

I due agenti erano stati inviati dalla sala operativa in via Chiavettieri per un normale controllo, essendo la zona molto frequentata fino a tarda notte da decine di giovani. Non appena giunti sul posto e ancora all’interno della loro auto, uno dei due è stato colpito al volto da una bottiglia lanciata con violenza.

Successivamente, una volta scesi dal mezzo, entrambi sono stati accerchiati e presi a calci e pugni da un folto gruppo di giovani, senza che gli agenti potessero in alcun modo difendersi o reagire. Solo con l’arrivo dei rinforzi la situazione è tornata sotto controllo e gli aggressori sono fuggiti via facendo perdere le proprie tracce.

I due agenti feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, mentre sono tuttora in corso le indagini per risalire all’identità dei componenti del gruppo di giovani violenti. Non si tratta purtroppo di un episodio isolato, andando a inserirsi in una preoccupante escalation di aggressioni ai danni delle forze dell’ordine impegnate nei controlli della movida cittadina.

“Non è più tollerabile che i colleghi siano vittime di queste aggressioni – ha commentato Nicola Scaglione, segretario del sindacato di polizia Csa Cisal – In questo clima non è possibile inviare una sola pattuglia in zone calde e soprattutto di notte. Chiederemo iniziative a tutela degli agenti in servizio e misure più efficaci per contrastare questi episodi di violenza, che stanno diventando troppo frequenti”.