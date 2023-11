Finalmente svelata la locandina di “Santocielo”, il nuovo atteso film di Ficarra e Picone

L’attesa è finita! Con un post pubblicato sulla loro pagina social ufficiale, il duo comico siciliano Ficarra e Picone ha svelato la locandina di “Santocielo”, il loro nuovo film che uscirà nelle sale il prossimo 14 dicembre. Insieme all’immagine promozionale, i due attori hanno annunciato con entusiasmo le protagoniste femminili della pellicola: “Meravigliose compagne di questa nuova avventura Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta!”.

La locandina mostra Ficarra e Picone con espressioni buffe e il titolo del film scritto in giallo. Per i numerosissimi fan dei due comici palermitani l’attesa per questo nuovo lavoro cinematografico è altissima. Era stato lo stesso duo ad annunciare l’inizio delle riprese qualche mese fa, con un post su Instagram in cui scrivevano: “Non sembra vero ma tra qualche ora cominceremo le riprese del nostro nuovo film…grazie sempre del vostro affetto, che ci ha permesso tutto ciò, fateci un grosso in bocca al lupo”.

“Santocielo” segna anche il debutto alla regia di un lungometraggio per Francesco Amato, che dirige per la prima volta Ficarra e Picone. La sceneggiatura porta invece la firma di Salvo Ficarra, Valentino Picone, Francesco Amato, Davide Lantieri e Fabrizio Testini. Le riprese si sono svolte tra Catania e Roma in otto settimane, grazie al sostegno della Sicilia Film Commission.

Oltre alle già citate Giannetta e Ronchi, nel cast ci sarà anche Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, per una reunion tutta siciliana con Ficarra e Picone. La produzione è di Attilio De Razza per Tramp Limited con Medusa Film, che distribuirà il film nelle sale a partire dal 14 dicembre 2022.

L’attesa da parte del pubblico è altissima, considerando che i film di Ficarra e Picone hanno sempre riscosso grandi consensi al botteghino. Basti pensare al successo del loro ultimo film “Il Primo Natale”, uscito nel 2019, che incassò oltre 15 milioni di euro diventando il maggiore incasso natalizio di sempre in Italia.

Non resta che aspettare l’uscita di “Santocielo” per scoprire la nuova esilarante commedia di Ficarra e Picone, che si confermano tra le coppie comiche più amate del cinema italiano. Il mix di humor siciliano, satira sociale e paradossale che da sempre caratterizza i loro film, unito al talento delle due attrici protagoniste, promette di regalare grandi risate e momenti di puro divertimento al pubblico.