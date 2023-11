Un gioiello delle Madonie si trasforma in un set cinematografico

Le bellezze del piccolo comune madonita di San Mauro Castelverde conquistano il grande schermo. Sono attualmente in corso nel borgo le riprese di un docufilm che valorizzerà gli scorci mozzafiato e i panorami del paese, facendolo conoscere al pubblico nazionale.

Un cast di alto livello per valorizzare gli scorci del paese

La storia, firmata dal regista Vladimir Di Prima, trae ispirazione da una delle novelle di Mauro Turrisi-Grifeo, giornalista siciliano che con i suoi racconti ha saputo ritrarre la cultura e le tradizioni dell’isola. Protagonisti d’eccezione il noto giornalista Marino Bartoletti e il talentuoso palermitano Giuseppe Lo Piccolo, reduce dal successo nel film “Comandante” di Edoardo De Angelis al fianco di Pierfrancesco Favino. Assieme a loro recitano Giacomo Bottoni e Danilo Arena, volti ormai noti del cinema italiano.

Un progetto ambizioso sostenuto dal Comune

Il regista Di Prima è riuscito ad amalgamare questi straordinari interpreti con le tante comparse reclutate tra gli abitanti del luogo, dando vita ad un perfetto connubio tra recitazione professionale e spontaneità. Nel cast femminile spiccano l’italo-argentina Monica Scapparone, con una carriera trentennale tra teatro, cinema e tv, e le apprezzate attrici Laura Giordani e Loredana Marino. Sono attese inoltre nuove riprese con la partecipazione di Ermanno De Biagi, tra i volti più interessanti del panorama attuale.

L’ambizioso progetto rientra nel programma “Borgo Vivo: San Mauro Castelverde, dal mandamento al cambiamento”, finanziato dal PNRR e voluto dal lungimirante sindaco Giuseppe Minutilla insieme a Fabrizio Ferreri. L’obiettivo è valorizzare le bellezze e la cultura locali, creando opportunità di rilancio per il territorio.

La trama esalta i valori genuini della Sicilia più autentica

La trama del docufilm narra la storia di uno sceneggiatore in crisi che trova rifugio nel borgo madonita alla ricerca di sé stesso. Qui l’incontro con uno scrittore, interpretato da Bartoletti, gli fa riscoprire valori genuini ormai perduti. Sullo sfondo una Sicilia autentica fatta di paesi, contadini e artigiani che, nonostante il predominio mafioso, custodiscono uno stile di vita semplice e autentico.

Le riprese procedono a ritmo serrato tra le location più suggestive offerte da San Mauro Castelverde, come il caratteristico borgo Botindari. L’uscita nelle sale è prevista per maggio 2024 e c’è grande attesa per questa nuova opera che saprà stupire ed emozionare, facendo scoprire le bellezze nascoste della Sicilia.