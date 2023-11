Auto travolge due scale in un cantiere: volano due operai

Un altro incidente sul lavoro a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. Due operai di 30 e 27 anni sono rimasti feriti in seguito ad un incidente stradale verificatosi in via Gorizia.

I due lavoratori, dipendenti di una ditta di Capo d’Orlando (Messina), stavano effettuando alcuni lavori di riparazione ad un’altezza di circa 3 metri, posizionati su due scale a pioli appoggiate lateralmente alla strada.

Improvvisamente, un’automobile Lancia Delta condotta da un 56enne del posto ha accidentalmente colpito le scale, facendo cadere i due operai.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato gli operai presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Qui i feriti sono stati sottoposti alle cure mediche necessarie e agli accertamenti del caso. Entrambi hanno riportato lesioni agli arti e sono stati dimessi con una prognosi di 30 giorni. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati effettuati dai Carabinieri.

È il secondo incidente sul lavoro che avviene nel giro di poche ore. Nel messinese due operai sono volati da un ponteggio rimanendo feriti. Uno è gravissimo ricoverato in codice roso in ospedale: LEGGI QUI LA NOTIZIA