Aggressione shock alla guardia medica di Carini, 23enne prende a pugni infermiere

Un episodio di violenza, l’ennesimo, si è verificato presso la guardia medica di Carini, in provincia di Palermo. Un giovane di 23 anni, ha aggredito brutalmente un infermiere di 54 anni che si trovava in servizio presso la struttura.

Il 23enne si è recato al punto di primo soccorso per farsi medicare una ferita alla testa. Mentre era in attesa di essere visitato, improvvisamente, si è scagliato con un pugno in pieno volto contro l’infermiere 54enne, che stava svolgendo normalmente il proprio lavoro.

Immediato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Carini, allertati dalla Centrale Operativa. I militari del Nucleo Radiomobile hanno bloccato l’aggressore, procedendo al suo arresto con l’accusa di lesioni personali aggravate.

L’arresto del 23enne è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo. Si tratta purtroppo dell’ennesimo gravissimo episodio di aggressione ai danni del personale sanitario, categoria da mesi in prima linea e sempre più nel mirino di atti di violenza immotivata.