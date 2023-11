Spaccio di marijuana a Palermo: un ventenne arrestato

Un ventenne residente a Palermo, già noto alle autorità, è stato arrestato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un’operazione antidroga condotta nel quartiere Zisa, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Verdi hanno osservato il presunto spacciatore e monitorato i suoi movimenti. Si è scoperto che il giovane aveva venduto marijuana a tre diversi acquirenti.

Assistendo allo scambio, i Carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno arrestato il sospettato, identificando e segnalando anche i clienti alla Prefettura.

Inoltre, una perquisizione nell’abitazione del sospettato ha rivelato quasi 80 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi e destinata alla vendita al dettaglio. Inoltre, sono stati sequestrati materiali per il confezionamento della droga e 3700 euro in contanti, ritenuti proventi delle attività di traffico illecito.

Il denaro e la droga sequestrati sono stati confiscati e gli stupefacenti sono stati inviati al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le necessarie analisi.

Il Pubblico Ministero ha disposto gli arresti domiciliari per l’indagato in attesa dell’udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato e il Giudice per le Indagini Preliminari ha imposto all’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria