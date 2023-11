Aereo militare americano precipita nel Mediterraneo: 5 morti

Cinque militari americani sono rimasti uccisi nello schianto del loro aereo nel Mediterraneo orientale durante un’esercitazione. L’incidente è avvenuto il 10 novembre, ma la notizia è stata resa pubblica solo il 12 novembre dal Comando europeo degli Stati Uniti (Eucom).

Il velivolo, al momento non identificato e del quale non è stata specificata la rotta, era impegnato in un’esercitazione di rifornimento aereo. «Durante una missione di rifornimento aereo di routine nell’ambito dell’addestramento militare, un aereo militare statunitense con a bordo cinque membri del servizio ha subito un incidente ed è precipitato nel Mar Mediterraneo. Tutti e cinque i membri del servizio a bordo dell’aereo sono rimasti uccisi», ha dichiarato il Comando in un comunicato.

I nomi dei militari non sono stati ancora resi noti. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha espresso le sue condoglianze per la morte dei cinque militari: «Oggi piangiamo la perdita di cinque militari americani che sono morti durante un addestramento di routine. Ogni giorno i nostri militari mettono a rischio la loro vita per il nostro Paese. Prendono volentieri dei rischi per mantenere il popolo americano al sicuro. E il loro coraggio e altruismo quotidiani sono una testimonianza del meglio degli Stati Uniti», si legge in una nota del presidente che ricorda che «nel weekend in cui ricordiamo i veterani della nostra nazione, affermiamo ancora una volta il sacro obbligo che abbiamo nei confronti di coloro che si offrono volontari per servire gli Stati Uniti».

In una nota precedente, Eucom aveva chiarito che «non ci sono indicazioni di un’attività ostile» che abbia coinvolto l’aereo nell’incidente. Gli Stati Uniti hanno schierato un gruppo di portaerei nell’area come parte degli sforzi per evitare che la guerra tra Israele e Hamas si trasformi in un conflitto regionale. L’incidente è avvenuto in un momento di tensione nella regione mediterranea. La guerra tra Israele e Hamas, iniziata il 10 maggio 2021, ha causato la morte di centinaia di persone e ha portato a un’escalation di violenza nella regione. Gli Stati Uniti hanno schierato un gruppo di portaerei nell’area per cercare di prevenire un’ulteriore escalation del conflitto.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di indagine. L’Eucom ha affermato che sta lavorando con le autorità locali per determinare cosa abbia causato lo schianto.