Incidente mortale a Palermo, camion dell’Esercito investe e uccide una donna

Tragedia questa mattina in viale Lazio a Palermo, dove una donna di 76 anni è stata investita ed uccisa da un camion dell’esercito. I fatti si sono verificati intorno alle 10:30, all’altezza dell’incrocio con via delle Alpi.

Secondo una prima ricostruzione, la pensionata stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è sopraggiunto il mezzo pesante, il cui conducente pare non si sia accorto della presenza della donna. L’impatto è stato violentissimo e fatale per la 76enne. Immediati sono scattati i soccorsi da parte del personale sanitario del 118, accorso con un’ambulanza. I medici hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione cardio-polmonare, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e ne è stato constatato il decesso.

Sul posto sono intervenute anche le volanti della polizia e gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale, che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita alla donna. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico per i soccorsi e i rilevi.