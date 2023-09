Palermo la nuova Hollywood: Muccino sceglie la città per girare il suo nuovo film

Muccino sceglie Palermo per il suo nuovo film

Palermo torna protagonista del grande cinema internazionale. Il regista romano Gabriele Muccino è sbarcato nel capoluogo siciliano per girare il suo nuovo film “Here now”, un lungometraggio che sarà interamente in lingua inglese. Le riprese dureranno due mesi e si svilupperanno tra le strade e i quartieri del centro storico di Palermo, fino alla borgata marinara di Mondello.

Location del film tra centro, periferia e Mondello

La troupe alloggerà al Foro Italico mentre i set saranno allestiti tra Mondello, dove rimarranno 5 giorni, il centro città con piazza Marina, via Roma, Ballarò, la splendida cattedrale normanna e il meraviglioso Orto Botanico. Non mancheranno scene girate tra la Kalsa e l’Arenella, passando per viale dell’Olimpo. Una Palermo a 360 gradi, dunque, che farà da sfondo ad una storia che si sviluppa in sole 24 ore.

La trama di “Here now”

Protagonista di “Here now” è Sophie, una turista americana in vacanza in Sicilia che sulla spiaggia di Mondello conosce tre giovani palermitani. Questi le promettono di farle scoprire la vera anima di Palermo ma in realtà nascondono un segreto e finiscono per coinvolgerla in una rapina.

Cast internazionale per il film

Nei panni della protagonista Sophie l’attrice Elena Kampouris, affiancata da Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra e Saul Nanni che interpretano i tre ragazzi palermitani. Un cast internazionale per un film dal budget di 11 milioni di euro circa.

Nuove ordinanze per agevolare le riprese

Per muoversi agevolmente tra i vari set, il Comune di Palermo ha emanato alcune ordinanze per regolamentare la sosta e la viabilità nelle zone interessate dalle riprese. Il film contribuirà a far conoscere le bellezze della città nel mondo, grazie anche alla firma di un regista affermato come Gabriele Muccino.

Grande attesa per l’uscita di “Here now”

Non resta che attendere l’uscita nelle sale di “Here now” per ammirare una Palermo insolita e suggestiva, che grazie al cinema si appresta a vivere una nuova primavera a livello turistico e culturale.