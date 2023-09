Maxi rissa a Palermo, scontri tra palermitani e cinesi: tre feriti gravi

Una violenta rissa è scoppiata nella notte a Palermo, precisamente in viale dei Picciotti, nel quartiere Brancaccio. Due gruppi contrapposti, uno di palermitani e uno di cinesi, formati da 5 persone ciascuno, sono venuti alle mani innescando una maxi colluttazione che ha provocato 3 feriti gravi.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe partito da un incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte tra una Volkswagen Tiguan guidata da un cinese e uno scooter Piaggio Liberty con a bordo due ragazzi italiani di 16 anni. L’impatto è stato molto violento: i due giovani sono stati sbalzati dal mezzo e trasportati d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. L’automobilista cinese invece, rimasto ferito in modo non grave, è stato accompagnato all’ospedale Buccheri La Ferla. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica.

Ed è stato proprio durante queste operazioni che la situazione è degenerata. In pochi minuti sono arrivati sul posto due gruppi di persone, 5 italiani e 5 cinesi, amici dei rispettivi connazionali coinvolti nello scontro. Ne è nata una violenza discussione che in poco tempo è sfociata in una vera e propria rissa. I due gruppi si sono aggrediti reciprocamente con calci, pugni e oggetti di fortuna. Ad avere la peggio è stato uno dei cinesi, colpito da un violento pugno al volto che gli ha procurato gravissime ferite. Anche l’uomo è stato quindi trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Sono stati necessari diversi carabinieri del Nucleo Radiomobile, giunti in forze sul posto, per sedare la rissa e riportare la situazione alla calma. Al termine degli scontri si contavano dunque 3 feriti gravi, oltre ad altri partecipanti rimasti contusi in modo più lieve. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i responsabili della violenza. Si indaga per rissa aggravata e lesioni gravissime. La zona di viale dei Picciotti è sorvegliata speciale per evitare che gli scontri possano riaccendersi.