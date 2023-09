Scia di furti d’auto a Palermo, altri tre arresti

Palermo – Solo ieri due arresti per furti di auto a Palermo, oggi altri tre. I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno intensificato i servizi di controllo del territorio e prevenzione con particolare riguardo alla recrudescenza dei reati predatori e del fenomeno dei furti d’auto.

La Stazione Palermo Centro, in via Ammiraglio Gravina, ha arrestato per furto aggravato un 44enne, palermitano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre si stava impossessando degli oggetti presenti all’interno dell’abitacolo di una autovettura parcheggiata che aveva appena forzato. L’uomo aveva con sé vari attrezzi da scasso, grimaldelli e due coltelli a serramanico.

Il Nucleo Radiomobile, nei pressi di via Libertà, ha arrestato per tentato furto aggravato, due persone, un 33enne e un 26enne, entrambi palermitani e noti alle forze dell’ordine, che stavano tentando di rubare un motociclo.

Ancora il Nucleo Radiomobile, nella centralissima piazza Giuseppe Verdi, ha sorpreso un 40enne che frugava dentro un minivan. L’uomo alla vista dei militari si è dato a quanto repentina tanto vana fuga, venendo raggiunto e fermato poche centinaia di metri dopo; per lui è scattata la denuncia per tentato furto.