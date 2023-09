Tragedia a Palermo, muore giovane incinta a Villa Sofia e parenti distruggono tutto

Un dramma si è consumato a Villa Sofia, ospedale palermitano. Una giovane donna incinta ha perso la vita per cause ancora da accertare e i parenti hanno preso d’assalto il nosocomio.

Giorgia Migliarba, 28 anni, è tragicamente deceduta, insieme al bambino che stava per dare alla luce. La causa del decesso è ancora stata chiarita. La rabbia ha avvolto l’ospedale, alimentata dalla disperazione e dal dolore dei parenti. “Abbiamo aspettato un’ora prima che arrivasse l’ambulanza!”, ha protestato uno dei parenti presenti. Affermazione ha acceso una miccia, scatenando una reazione violenta da parte dei familiari della vittima.

Il pronto soccorso e la camera mortuaria di Villa Sofia sono diventati un campo di battaglia, con decine di parenti in lutto che hanno assaltato le strutture. Oggetti di vario tipo sono stati lanciati contro le finestre dell’ospedale. Un gruppo di parenti ha persino tentato di scavalcare le barriere per raggiungere i piani superiori dell’ospedale mentre alcuni presenti filmavano l’evento dalle finestre.

È stato necessario l’intervento di almeno otto volanti della Polizia e delle forze di antisommossa per riportare la calma tra i presenti.

Dalla sala operativa del 118 affermano di essere vicina alla famiglia della donna morta. “L’ambulanza ha impiegato 16 minuti per arrivare allo Zen – spiegano – vista la gravita della situazione è intervenuta a soccorrere la donna già in arresto cardiaco un’ambulanza con il medico a bordo. I familiari non hanno atteso l’arrivo dei sanitari e hanno trasportato la donna in auto. I nostri colleghi non appena arrivati sono stati aggrediti”.