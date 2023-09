Meteo Sicilia, resiste il caldo ma nel weekend qualcosa cambierà

Sole e caldo ancora protagoniste del meteo in Sicilia. Le previsioni indicano il persistere di temperature sopra le medie stagionali almeno fino al prossimo weekend, quando si attende un lieve calo termico.

Caldo e sole protagonisti del meteo in Sicilia

La giornata di oggi, mercoledì 13, trascorrerà all’insegna del bel tempo su tutta la regione, con cielo sereno e qualche velatura in transito. Le temperature massime oscilleranno tra i 30 e i 34°C nelle zone interne dell’isola, con punte di 35-36°C. Caldo più contenuto lungo le coste, ma con valori comunque oltre i 28-30°C.Giovedì 14 non sono attese sostanziali variazioni, se non un lieve aumento della nuvolosità, soprattutto nelle ore centrali e nelle zone interne. Le temperature si manterranno stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 31 e 35°C nelle aree di pianura. Venti deboli di direzione variabile. Mari quasi calmi o poco mossi.

Nel weekend prime variazioni

Anche venerdì 15 il meteo sulla Sicilia sarà stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento in più nelle zone montuose ma senza fenomeni degni di nota. Le temperature subiranno un primo lieve calo, pur restando di diversi gradi al di sopra delle medie climatiche del periodo. Attese punte di 31-33°C. Nel weekend si assisterà ad un progressivo aumento della nuvolosità per l’arrivo di correnti occidentali. Sabato ancora prevalenza di sole ma con velature via via più spesse da Ovest verso Est. Domenica nuvolosità irregolare con possibili isolati rovesci lungo i rilievi. Il calo termico si farà più consistente, con massime tra 26 e 30°C in pianura. Venti moderati di Scirocco in rinforzo.

La prossima settimana potrebbe arrivare la pioggia?

L’inizio della prossima settimana potrebbe vedere condizioni meteo più instabili per l’approfondimento di una circolazione ciclonica. Non si esclude quindi l’arrivo di precipitazioni diffuse e un ulteriore calo delle temperature, che assumerebbero connotati più autunnali. Per ora però resiste il caldo, almeno fino al weekend. L’estate sembra non voler ancora lasciare spazio all’autunno sulla Sicilia.