Travolto e ucciso sulle strisce pedonali, nuova tragedia a Palermo

Una nuova tragedia si è consumata ieri sera sulle strade di Palermo. Emanuele Leto, 69 anni, residente nel quartiere Falsomiele, è stato investito e ucciso da un’automobile mentre attraversava via San Filippo, all’altezza delle strisce pedonali.

Erano circa le 21 quando Leto stava attraversando la strada ed è stato centrato in pieno da una Lancia Y guidata da un giovane di 24 anni. L’impatto è stato tremendo e l’uomo è morto sul colpo. Inutili i tempestivi soccorsi da parte del 118, giunto prontamente sul posto. Per Leto, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

La polizia Municipale ha effettuato i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione pare che la vittima stesse attraversando regolarmente sulle strisce pedonali quando è sopraggiunta l’auto che l’ha travolto. Il conducente, sotto shock, si è subito fermato per prestare soccorso. Ora rischia l’accusa di omicidio stradale.

Quello di ieri è solo l’ultimo di una lunga scia di incidenti mortali che continua a mietere vittime innocenti sulle strade del capoluogo siciliano. Appena tre giorni prima, in via Messina Marine, aveva perso la vita in uno scontro un cittadino bengalese di 35 anni. Le strade di Palermo si confermano pericolose e insidiose per pedoni e ciclisti.