Tenta il suicidio gettandosi dagli scogli a Cinisi, cade e viene salvata dai Carabinieri

Provvidenziale intervento dei Carabinieri della Compagnia di Carini, che sono riusciti a salvare una donna che stava tentando il suicidio gettandosi dagli scogli nei pressi di Torre Pozzillo a Marina di Cinisi. I militari, allertati dalla Centrale Operativa, sono prontamente accorsi sul posto dove hanno individuato la signora, visibilmente intenzionata a compiere l’estremo gesto. Hanno quindi instaurato un dialogo nel tentativo di comprendere le motivazioni e farle cambiare idea.

Nonostante i tentativi di dissuaderla, la donna è caduta accidentalmente in mare a causa di un’onda, finendo in balia delle acque molto agitate per via del forte vento. A quel punto, uno dei Carabinieri non ha esitato a tuffarsi tra gli scogli, riuscendo a mettere in salvo la signora.

Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso, la donna in stato di shock e il militare lievemente ferito per la caduta sugli scogli durante l’eroico salvataggio. Fortunatamente le condizioni dei due non destano particolare preoccupazione.

Grazie alla prontezza e al coraggio dei Carabinieri, quella che poteva trasformarsi in una tragedia si è conclusa con un lieto fine. Il tempestivo intervento e il gesto eroico del militare hanno evitato il peggio, scongiurando il suicidio della donna ora affidata alle cure dei medici.