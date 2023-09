Terribile scontro moto-auto ad Alcamo: motociclista gravissimo al Civico di Palermo

Un terribile incidente stradale è avvenuto in via Madonna del Riposo ad Alcamo, in provincia di Trapani. Un violento scontro tra una moto di grossa cilindrata e un’automobile, una Renault Clio, ha causato il ferimento in gravissime condizioni del motociclista.

Secondo una prima ricostruzione, la moto condotta da A.R., 40enne di Alcamo, stava percorrendo via Madonna del Riposo quando, giunta all’incrocio con via Cusmano, si è scontrata violentemente con la Renault Clio guidata da F.T., 19enne anch’egli di Alcamo. L’impatto è stato violentissimo, il motociclista è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto e battendo violentemente la testa.

Motociclista ricoverato in gravissime condizioni

Immediato l’allarme e l’arrivo dei soccorsi: un’ambulanza del 118 ha prestato le prime cure sul posto al 40enne, che versava in condizioni disperate. Vista la gravità delle ferite riportate, soprattutto un forte trauma cranico, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo. Qui è stato sottoposto nella notte ad un delicato intervento chirurgico alla testa per cercare di salvargli la vita. Al momento il motociclista si trova ricoverato in coma farmacologico in gravissime condizioni e lotta tra la vita e la morte.

Illeso ma sotto shock il 19enne alla guida dell’auto. Per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul luogo del terribile incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Alcamo che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica e le cause dello scontro. Per consentire i soccorsi e i rilievi, via Madonna del Riposo è stata chiusa al traffico per diverse ore, causando lunghe code. Solo nella tarda serata, dopo la rimozione dei mezzi incidentati, la circolazione è potuta tornare alla normalità.