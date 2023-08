Morgan perde le staffe durante concerto a Selinunte e insulta il pubblico: “Siete dei bifolchi”

Morgan ha perso le staffe sabato sera durante l’esibizione che avrebbe dovuto tenere al Parco archeologico di Selinunte, nell’ambito del Festival della Bellezza, e ha insultato pesantemente il pubblico definendolo “bifolco” e lanciando improperi omofobi.

La rabbia dell’artista sul palco

L’artista era stato invitato per tenere una lezione-concerto dal titolo “Battiato, segnali di vita e di arte”, in omaggio al cantautore siciliano scomparso un anno fa. Ma evidentemente qualcosa non ha funzionato. Dopo aver proposto alcuni brani propri, davanti alle richieste di eseguire canzoni di Battiato ha letteralmente perso il controllo.

Morgan prosegue con insulti e volgarità

“Non avete la sensibilità per capire la musica. Cosa venite a fare, fate ridere…. Andate a vedere Fedez, Marracash…. Siete dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono. Rispettate quello che state vedendo: è arte”, ha urlato Morgan passeggiando nervosamente sul palco del suggestivo tempio di Hera e rivolgendosi con disprezzo ad alcuni spettatori in prima fila.

La rabbia è montata quando qualcuno gli ha gridato “Sei fuori tema” e ha cominciato a fischiare. “Sono il musicista più bravo, cosa vuoi criticare, critichi uno che ti dà qualcosa”, ha risposto piccato l’artista proseguendo poi con una sfilza di insulti e volgarità gratuite, tra cui un pesante epiteto omofobo che ha scatenato ulteriori proteste del pubblico.

Non contento, Morgan ha anche minacciato di interrompere l’esibizione: “Non canto più… avete avuto abbastanza, avete avuto troppo, perle ai porci si chiama questo”. Per venti minuti buoni lo show è stato solo un susseguirsi di invettive e turpiloqui dell’artista contro gli spettatori, tra lo sconcerto generale

Il Festival della Bellezza prende le distanze

Alla fine Morgan si è comunque esibito cantando anche un paio di brani di Battiato, prima di congedarsi immeritatamente tra gli applausi. L’episodio però ha sollevato una marea di polemiche, tanto che il giorno dopo gli organizzatori del Festival della Bellezza si sono affrettati a prendere le distanze con un comunicato: “Ci dissociamo in modo molto netto e ci rammarichiamo per il turpiloquio di Morgan, che non può trovare alcuna giustificazione nel comportamento inappropriato di alcuni spettatori”.

Anche sui social è montata l’indignazione, con centinaia di commenti di riprovazione per l’atteggiamento inaccettabile e irrispettoso dell’artista. Lo stesso Morgan il giorno dopo ha pubblicato delle storie su Instagram dove chiede scusa definendo il suo comportamento “una pessima caduta di stile” di cui si vergogna. Pur spiegando di essersi sentito ferito dalle richieste del pubblico subito dopo la sua performance, ammette che nulla può giustificare gli insulti profferiti, per i quali si scusa sinceramente.

L’increscioso episodio macchia inevitabilmente l’immagine di Morgan, che pure resta uno dei più talentuosi artisti italiani. Sarebbe auspicabile un suo ravvedimento anche pubblico, oltre alle scuse sui social, e un impegno a non ripetere simili cadute di stile che nulla hanno a che vedere con l’arte e la musica.