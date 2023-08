Grave incidente sulla A19 a Bagheria, auto si ribalta: due feriti, c’è una bimba

Palermo – Grave incidente stradale nella mattinata di oggi sull’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza dello svincolo di Bagheria. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una Fiat 500X che si è ribaltata e una Fiat Punto.

Auto si ribalta sulla Palermo-Catania

Secondo una prima ricostruzione, la 500X stava viaggiando in direzione Catania quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo ribaltandosi. Nell’impatto è rimasta coinvolta anche la Punto che procedeva nello stesso senso di marcia.

Due feriti tra cui una bambina

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118 per soccorrere i feriti. Stando alle primissime informazioni, ci sarebbero due persone rimaste ferite nell’incidente, tra cui una bambina che non sarebbe grave.

Traffico rallentato in direzione Catania

I rilievi sono tuttora in corso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità. Pesanti le ripercussioni sul traffico.