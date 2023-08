Ultimo, relax alle Eolie dopo il trionfo negli stadi: “Grazie Sicilia bedda!”

Dopo il tour da record che lo ha visto esibirsi negli stadi di tutta Italia, Ultimo ha scelto ancora una volta la Sicilia per concedersi meritato riposo.

Dopo il tour dei record che lo ha visto esibirsi in tutti gli stadi italiani, Ultimo ha scelto ancora una volta la Sicilia per concedersi una rilassante vacanza con gli amici. Il giovane cantautore romano è stato paparazzato alle isole Eolie, dove si è goduto qualche giorno di totale relax tra giri in barca e tuffi nelle acque cristalline.

Reduce dal trionfale “La favola continua Tour”, che lo ha portato a cantare davanti a oltre 300.000 persone nelle date di Lignano Sabbiadoro, Roma e Milano con doppio sold out finale a San Siro, Ultimo ha deciso di ricaricare le batterie nella splendida cornice delle Eolie prima di tornare al lavoro.

Tra nuotate rinfrescanti, serate di divertimento e momenti di svago con gli amici, il celebre artista è apparso felice e spensierato, pronto a godersi questa parentesi lontano dai riflettori e dalla frenesia della musica. Ma non ha mancato di spendere parole d’amore per la Sicilia e la sua gente: “Grazie Sicilia bedda, mi ospiti sempre con gentilezza”, ha scritto sui social.

Un legame speciale quello tra Ultimo e la Trinacria, tanto che il prossimo anno sarà di nuovo sull’isola per la data del tour 2024 allo stadio San Filippo di Messina. “Vi restituirò tutta l’energia che mi avete trasmesso, rimasta nel cuore e sulla pelle”, ha promesso.

Insomma, la Sicilia sembra proprio aver stregato il giovane cantautore, al punto da spingerlo a tornarci ogni estate per una vacanza. E chissà che presto non decida di concedersi qualche altro giorno di pausa tra le meravigliose Eolie, dove ha trovato ilperfetto mix tra natura, bellezza e tranquillità. Del resto con la sua anima autentica e la calorosa accoglienza, la nostra isola sa conquistare davvero tutti. Anche le star, proprio come Ultimo!