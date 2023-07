Catania e Palermo le città più calde della Sicilia tra 48 e 47 °C: atteso crollo delle temperature

L’intensa ondata di caldo che da giorni sta attanagliando l’Italia sta facendo registrare temperature record in Sicilia, con picchi che oggi hanno superato i 48 gradi. Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile regionale, nel pomeriggio di oggi a Catania sono stati raggiunti 47,6°C, temperature che rendono il capoluogo etneo la città più calda dell’isola in questa torrida estate. Stesso valore di 47,6°C registrato anche nel comune di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa.

In tutta la Sicilia le temperature si mantengono costantemente al di sopra dei 40°C ormai da giorni, con valori elevatissimi registrati in molte località. A Palermo oggi il termometro ha raggiunto i 44,8°C, a Floridia 47,8°C, a Noto 47,2°C. Le temperature stanno alimentando diversi incendi.

Prevista un’altra notte rovente in Sicilia occidentale

La notte tra lunedì e martedì sarà una delle più torride degli ultimi decenni per la Sicilia occidentale: i venti di Libeccio alimenteranno temperature superiori ai 35-37°C tra le province di Trapani, Palermo e Messina. Sotto la spinta delle correnti meridionali, l’aria caldissima proveniente dal deserto del Sahara raggiungerà la Sicilia riscaldandosi ulteriormente per effetto föhn. Anche nelle prossime ore le temperature continueranno a mantenersi su valori eccezionali, prossimi ai record storici: sono attesi picchi fino a 45-48°C nella Sicilia orientale, tra Catania, Siracusa e Ragusa. Leggermente più bassi i valori previsti ad Agrigento e Trapani, comunque comprese tra 36-39°C. L’afa sarà intensa e opprimente su tutto il territorio. La Protezione Civile ha diramato il bollettino con allerta rossa per il rischio incendi e ondate di calore in tutte le province.

Quando finirà questa ondata di caldo record che sta mettendo a dura prova la Sicilia?

Secondo le previsioni elaborate da 3bmeteo.com, da mercoledì 27 luglio l’anticiclone nordafricano dovrebbe finalmente allentare la morsa, sotto la spinta di correnti più fresche e instabili atlantiche. Già negli ultimi giorni di luglio si prevede un calo termico anche di 10°C, specie nelle zone interne non mitigate dal vento di mare. L’estate tornerà dunque su valori più tipici del clima mediterraneo, dopo oltre due settimane di temperature straordinarie.

I siciliani, provati da giorni di afa insopportabile, dovranno pazientare ancora un po’ prima di veder calare il termometro. Ma il peggio di questa eccezionale ondata di calore sembra essere passato: presto si respirerà una prima boccata d’aria più fresca e vivibile in questa rovente estate 2022.