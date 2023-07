Incidente mortale ad Altavilla Milicia, donna travolta e uccisa da una moto

Ancora sangue sulle strade siciliane. A perdere la vita questa volta è Giuseppa Scaletta, 67enne travolta ieri sera ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, mentre attraversava via Loreto.

La donna, residente in paese, stava passando la strada nella zona in cui arrivano i pullman quando è sopraggiunta una motocicletta Kawasaki Z guidata da un 23enne del posto. L’impatto è stato violentissimo e la signora Giuseppa è stata scaraventata sull’asfalto.

Immediato l’allarme lanciato da alcuni passanti che hanno assistito alla terribile scena. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza la donna all’ospedale Civico di Palermo. Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, la 67enne è deceduta poco dopo il ricovero a causa dei traumi riportati.

Il giovane centauro, sotto shock, si è subito fermato per prestare i primi soccorsi in attesa dell’ambulanza. Per lui è scattata l’accusa di omicidio stradale. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri e dagli agenti della polizia municipale, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

“La comunità altavillese partecipa sentitamente al dolore dei familiari per la scomparsa della signora Giuseppina” ha dichiarato il sindaco del paese, esprimendo cordoglio per la tragica morte dell’anziana concittadina. L’ennesimo incidente mortale sulle strade siciliane lascia sgomento e dolore in tutto il paese, che piange una vittima innocente della violenza stradale.