Caos in aereo: passeggero urina in bottiglia tra lo sconcerto generale

Attimi di caos e sconcerto su un volo diretto in Calabria quando un passeggero visibilmente brillo ha deciso di utilizzare una bottiglia di plastica come orinatoio personale, incurante degli sguardi esterrefatti dei presenti. L’episodio, a dir poco surreale, è avvenuto sul volo W4 5613 della compagnia Wizz Air con destinazione l’aeroporto di Lamezia Terme. Il decollo era previsto per le 11 del mattino dallo scalo di Malpensa, ma a causa dell’increscioso imprevisto il velivolo è partito con quasi due ore di ritardo.

Secondo le testimonianze dei passeggeri, l’uomo in evidente stato di ebbrezza, non potendo o volendo recarsi in bagno, ha pensato bene di utilizzare una bottiglia vuota per espletare i propri bisogni fisiologici. Il tutto sotto gli occhi increduli degli altri viaggiatori, tra cui una donna con bambino che, comprensibilmente sconvolta, ha iniziato a protestare richiamando l’attenzione dell’equipaggio.

Convinto di aver trovato una geniale alternativa alla toilette, il passeggero ha tranquillamente proseguito incurante degli sguardi nauseati e disgustati degli altri, alcuni dei quali hanno anche ripreso la scena coi cellulari. Chiamata immediatamente la polizia, una volta atterrato l’uomo è stato fatto scendere e denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Prima del decollo, avvenuto con quasi due ore di ritardo, gli agenti hanno anche perquisito tutti i bagagli a bordo per motivi di sicurezza.

Insomma, quella che doveva essere una tranquilla tratta si è tramutata in un incubo per i passeggeri del volo, che difficilmente dimenticheranno l’esibizione da girone dantesco del compagno di viaggio.