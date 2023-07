Le spiagge più belle della Sicilia sui social: la classifica di Instagram e TikTok

L’estate è nella sua fase più calda le porte e la voglia di mare è sempre più forte. Ma quali sono le spiagge siciliane più apprezzate e condivise sui social network? A rivelarlo è la classifica stilata da Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, che ha analizzato i dati di Instagram e TikTok per scoprire quali sono i lidi dell’isola più popolari sul web.

Mondello regina dei social

Al primo posto svetta, senza sorpresa, la spiaggia di Mondello, vera e propria icona di Palermo. Con oltre 100.000 visualizzazioni su Instagram e addirittura 12 milioni su TikTok, è lei la regina indiscussa tra i lidi siciliani. Amata dai palermitani ma anche dai turisti, è la meta perfetta per chi vuole godersi il mare restando in città.

Podio per Calamosche ed Eloro

Sul podio, al secondo posto, c’è Calamosche, suggestiva lingua di sabbia dorata in provincia di Siracusa, con 20.000 visualizzazioni su Instagram e 240.000 su TikTok. Segue la celebre spiaggia di San Vito Lo Capo, nel trapanese, apprezzata per le sue acque cristalline. In top 5 anche Agnone Bagni ad Augusta e la spiaggia di Eloro, vicino a Noto.

Le perle nascoste della Sicilia

La classifica comprende anche lidi meno noti ma ugualmente spettacolari, come la riservata Cala Rossa sull’isola di Favignana o la selvaggia spiaggia di Punta Cirica tra Ragusa e Siracusa. E ancora, l’incantevole baia di Guidaloca, con scogli e faraglioni, e la spiaggia dei Conigli a Lampedusa, un paradiso tropicale.

I criteri della classifica social

I lidi sono stati selezionati tra quelli con almeno 500 recensioni su Google Maps. Per il conteggio delle visualizzazioni sono stati usati come hashtag i nomi delle spiagge su Instagram e TikTok. I dati sono stati raccolti e analizzati nel mese di luglio 2023.

Un’estate all’insegna del relax

Che si preferisca la mondanità di Mondello o la natura incontaminata di Punta Cirica, le spiagge siciliane regalano scenari mozzafiato per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento. L’estate è alle porte: è tempo di preparare il costume e scegliere la propria meta marittima preferita!