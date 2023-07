Femminicidio in Sicilia, uomo prende la pistola e spara alla moglie

Un nuovo, terribile femminicidio si è consumato stamattina a Troina, in provincia di Enna, dove un uomo ha ucciso la ex moglie a colpi di pistola, per poi darsi alla fuga. La vittima è Mariella Marino, 45 anni, raggiunta da almeno tre colpi di arma da fuoco mentre si trovava in strada, nei pressi di un supermercato in via Sollima.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 10:30 la donna sarebbe stata avvicinata dall’ex marito, Maurizio Impellizzeri, il quale le avrebbe sparato ripetutamente per poi allontanarsi rapidamente. Inutili i successivi soccorsi del 118, giunti tempestivamente sul posto: per la povera Mariella non c’è stato nulla da fare.

La coppia, che aveva tre figli maggiorenni, era separata da circa un anno. Pare che la vittima avesse recentemente denunciato l’ex marito per comportamenti violenti, segno che i dissapori tra i due erano in corso da tempo. La situazione è poi tragicamente precipitata stamattina, quando l’uomo ha deciso di porre fine alla vita dell’ex moglie, sorprendendola per strada e freddandola con la pistola.

Un ennesimo, drammatico femminicidio che getta nello sconforto l’intera comunità di Troina, scossa da un episodio di violenza inaudita. L’omicida al momento risulta in fuga. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Enna, per fare piena luce sui contorni della vicenda.