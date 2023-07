Maria Grazia Cucinotta madrina delle eccellenze sicule: “U pisci da Sicilia… bonu è”

Maria Grazia Cucinotta, l’attrice e produttrice cinematografica messinese, è stata scelta come madrina del pesce siciliano in uno spot istituzionale dell’assessorato regionale. Il video è stato girato ad Aci Trezza e diretto da Francesco Di Mauro, regista catanese di documentari e cortometraggi di successo.

In questo spot, Maria Grazia Cucinotta è il volto della nuova campagna per il pescato siciliano, che promuove la qualità delle produzioni di Sicilia. Nella sua interpretazione, l’attrice rimane incantata dalla bellezza, dal fascino e dalla bontà del pesce siciliano. Sul lungomare di Acitrezza, vivendo un’esperienza che coinvolge i cinque sensi, assaggia il pescato del giorno, direttamente da un pescatore. “U pisci da Sicilia… bonu è”: con questo claim Maria Grazia Cucinotta è il volto dello spot istituzionale dedicato alle eccellenze di Sicilia.

L’assessore regionale e vicepresidente della Regione Luca Sammartino ha dichiarato: “Abbiamo scelto uno strumento efficace come quello cinematografico, privilegiando un linguaggio romantico, bucolico e al tempo stesso intriso di significati con lo scopo di raggiungere un ampio target, unito ad una location rappresentativa della nostra isola come il lungomare dei Malavoglia e all’immagine di un’attrice come Maria Grazia, da sempre ambasciatrice mediterranea nel mondo”.

Per Maria Grazia Cucinotta è stato un grande onore rappresentare la Sicilia, che ama infinitamente, in questa campagna pubblicitaria. “È stato un lavoro che definirei magico, dove il pesce diventa il deus ex machina di una storia che è un suggestivo tuffo tra sapori, odori, colori made in Sicily, che mi e ci ricordano quanto siamo fortunati ad essere nati qui”. “Con questo breve filmato vogliamo lanciare un messaggio molto importante, quello di ricordare ai siciliani quanto è buono il pesce dei nostri mari e preferirlo nelle scelte culinarie”, ha aggiunto.

Il catanese Enrico Sortino, nelle vesti di pescatore, accompagna Maria Grazia Cucinotta in questo spot dedicato alla promozione del pescato siciliano. L’assessore Sammartino ha sottolineato come l’obiettivo della campagna sia quello di puntare su infrastrutture e filiere produttive per incrementare la trasformazione nelle aziende siciliane, e come il cinema sia uno strumento efficace per raggiungere questo obiettivo.

Il regista Francesco Di Mauro ha definito la realizzazione di questo spot una bellissima esperienza, grazie soprattutto alla squadra straordinaria che ha lavorato al progetto, quasi interamente composta da siciliani. “Una dimostrazione che in Sicilia si può e si deve investire sul cinema. Adesso più che mai”, ha concluso.

In sintesi, la campagna pubblicitaria dedicata al pescato siciliano, con Maria Grazia Cucinotta come madrina, rappresenta una grande opportunità per la promozione della Sicilia e delle sue eccellenze gastronomiche. Grazie allo spot, la bontà e la qualità del pesce siciliano saranno ancora più conosciute e apprezzate in tutto il mondo.