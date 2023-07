Tentato omicidio a Palermo, marito spara alla moglie

Un uomo ha sparato un colpo di pistola alla gamba della moglie a Palermo, in via Giovanni Bruno nel quartiere Boccadifalco. L’episodio si configura come un tentato omicidio e sono in corso le indagini della Polizia per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

In un primo momento, l’uomo aveva allertato i soccorsi sostenendo che la donna avesse riportato una ferita accidentale da arma da taglio. Ma non appena giunti sul posto, i sanitari del 118 si sono accorti che il foro alla gamba della vittima era in realtà compatibile con un colpo d’arma da fuoco.

È arrivata una seconda ambulanza con medico a bordo, che ha prestato le prime cure alla donna. La ferita le è stata medicata prima del trasporto d’urgenza al Policlinico di Palermo, dove è stata ricoverata in chirurgia vascolare.

Nel frattempo, sono giunte sul luogo del tentato omicidio le volanti della Polizia di Stato per i rilievi e le indagini.