Record europeo di passeggeri a giugno per l’aeroporto di Trapani Birgi

Il mese di giugno si è chiuso con 141.000 passeggeri per l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, segnando un aumento del 47% rispetto allo stesso mese del 2022. Lo scalo trapanese, secondo i dati diffusi da Airgest, la società di gestione dello scalo, ha registrato anche 1.040 voli, in crescita del 18% su base annua.

Numeri da record che confermano il trend di crescita dell’aeroporto trapanese in questo 2022. Maggio si era chiuso con 134.000 passeggeri, finora il dato mensile più alto del 2022. Nei primi sei mesi del 2023, lo scalo ha gestito 533.641 passeggeri, il 47% in più rispetto allo stesso periodo del 2022 e addirittura il 162% in più se paragonato al 2019, anno pre-pandemia.

Invariata la quota di traffico internazionale, pari al 35% del totale commerciale. Sono partite tutte le rotte previste per la stagione estiva, operate da Ryanair, Raf-Avia e Dat. Ottimi i tassi di riempimento per quasi tutte le destinazioni, sia nazionali (fino al 91% per Bologna e Bergamo) sia internazionali (fino al 93% per Baden-Baden).

Secondo Salvatore Ombra, presidente di Airgest, “tassello su tassello, mese su mese, stiamo costruendo il futuro del nostro aeroporto. Siamo il primo aeroporto tra le best performances in Europa nella nostra fascia dimensionale e presto supereremo il milione di passeggeri. Il nostro obiettivo è diventare una delle partecipate più virtuose della Regione Siciliana”.