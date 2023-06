Paura a Misilmeri, tre palazzine sgomberate: rischio crollo

MISILMERI (PA) – Tre palazzine di recente costruzione in viale Europa a Misilmeri, in provincia di Palermo, sono state sgomberate d’urgenza nelle prime ore di questa mattina per il rischio di crollo. I tecnici comunali e dei vigili del fuoco, intervenuti dopo alcune segnalazioni, hanno riscontrato gravi lesioni e ammaloramenti nei pilastri delle strutture che ospitano 30 famiglie.

Il sindaco Rosario Rizzolo ha lanciato l’allarme e chiesto aiuto alla Protezione Civile per trovare una sistemazione temporanea agli sfollati. “Siamo molto preoccupati per quanto sta accadendo. Ho contattato la Prefettura. Le famiglie non sanno quando potranno rientrare negli appartamenti”, ha detto il primo cittadino.

I pompieri hanno trovato i pilastri delle palazzine, che si sviluppano su cinque piani, con ferri arrugginiti, cemento che cade a pezzi e profonde crepe. Da ieri sera sul posto sono presenti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per fare luce sulle cause del deterioramento ed eventuali responsabilità.

Gli inquilini delle palazzine di viale Europa, sgomberate precauzionalmente, sono preoccupati e non sanno quando potranno fare rientro nelle loro abitazioni, né tantomeno le condizioni in cui le ritroveranno. Si teme che i danni rilevati siano molto gravi e che servano interventi di consolidamento prima di poter revocare l’ordinanza di evacuazione.