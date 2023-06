Palermo, agente di polizia si toglie la vita con un colpo di pistola

Un assistente capo di 58 anni si è tolto la vita questo pomeriggio sparandosi con la pistola d’ordinanza. Un gesto che ha lasciato sgomenti colleghi e conoscenti.

Tragedia questo pomeriggio a Palermo dove un agente di polizia, un assistente capo di 58 anni, si è suicidato sparandosi un colpo di pistola. Secondo una prima ricostruzione, il poliziotto ha fermato la sua auto in via Pandolfini, nella zona di Boccadifalco. È sceso dalla vettura e si è sparato con la pistola di ordinanza. I primi ad arrivare sul posto sono stati i suoi colleghi, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le ragioni del tragico gesto. Tanto dolore tra i colleghi e quanti conoscevano l’agente, sgomenti per una tragedia che nessuno si sarebbe aspettato.

Un nuovo dramma scuote quindi la Sicilia e le forze dell’ordine. Quello dell’agente di polizia di 58 anni in servizio a Palermo si che si suicidato questo pomeriggio è il secondo caso di suicidio tra le forze dell’ordine siciliane in pochi giorni. Solo due giorni fa un agente della Squadra Mobile di Siracusa, 42 anni, si era tolto la vita sparandosi un colpo di pistola in casa. Nonostante l’intervento dei soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Secondo la Questura di Siracusa il poliziotto “vantava uno stato di servizio irreprensibile” e si esclude che il gesto sia legato al lavoro. Tanto dolore e sgomento tra colleghi e conoscenti per una tragedia inaspettata.

Ricordiamo che esiste la linea telefonica antisuicidi, 02 2327 2327, attiva tutti i giorni dalle 10 alle 24, che offre supporto anonimo e confidenziale a chi si sente in difficoltà.