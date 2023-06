Tragedia stradale sulla Ss118 tra Marineo e Bolognetta, muore Salvatore Goletta

Si aggrava il bilancio dell’incidente che si è verificato questa mattina sulla statale 118 tra Bolognetta e Marineo. Alle 9:30, una Fiat Panda e una Ford Focus si sono scontrate violentemente, con l’automobilista a bordo della Panda rimasto incastrato tra le lamiere. L’uomo, Salvatore Goletta, l’uomo di 83 anni di Marineo, è deceduto in ospedale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre l’anziano automobilista dalla macchina. Una volta liberato, il 83enne è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale in gravi condizioni. Purtroppo, nonostante i tentativi per salvarlo, l’uomo è deceduto poche ore dopo il ricovero al Policlinico di Palermo. Anche l’altro automobilista coinvolto nell’incidente ha riportato ferite e ha ricevuto cure mediche.

Ai soccorsi sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Misilmeri, i quali dovranno accertare le responsabilità dell’incidente e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Per ora non sono state fornite informazioni sulle cause dell’incidente, ma si presume che le indagini dei carabinieri possano fare chiarezza sulla questione.

