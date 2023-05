Colpo alla Louis Vuitton di via Libertà, rubate borse di lusso per decine di migliaia di euro

PALERMO – Furto con spaccata nella notte nel negozio di lusso Louis Vuitton di Palermo. Malviventi armati di una grossa mazza hanno sfondato la vetrina del negozio, situato nella centralissima via Libertà, portando via alcune borse di lusso dal valore di decine di migliaia di euro. L’allarme è stato dato intorno alle cinque del mattino, quando una pattuglia della polizia è intervenuta sul posto. La mazza utilizzata per la spaccata è stata abbandonata sul luogo del crimine.

Non è la prima volta che il negozio di Louis Vuitton è stato bersaglio di un attacco. Nel maggio del 2021, un gruppo di ladri aveva tentato di sfondare la vetrina con una Fiat Panda rubata, ma senza successo. Questa volta, invece, i malviventi hanno avuto più fortuna e sono riusciti a portare a termine il loro piano criminale.

Ma non è finita qui. Dopo il furto da Louis Vuitton, la stessa banda sembra essere entrata in azione nel piccolo bistrot ad angolo tra via Villaermosa e via Bentivegna, situato proprio a pochi passi dal commissariato di polizia. I ladri hanno infranto il vetro della porta principale e hanno messo a soqquadro l’interno del locale, cercando disperatamente dei contanti da portare via con sé. La notizia del furto è arrivata alla centrale operativa della Questura intorno alle 5.30 del mattino, quando gli agenti delle volanti di polizia sono intervenuti sul posto per verificare la situazione. La zona è stata transennata e sono state acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza del negozio e della zona circostante, nella speranza di identificare i responsabili del crimine.