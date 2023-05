Iliad non funziona, disservizi in tutta Italia per chiamate e internet

Nella giornata di oggi la rete dell’operatore telefonico Iliad ha subito un guasto che ha causato diffusi disservizi in tutto il territorio nazionale. A partire dal pomeriggio, gli utenti hanno segnalato malfunzionamenti alla rete dati e telefonica su Downdetector, un sito che monitora lo stato dei vari servizi online.

L’azienda è a conoscenza del disservizio e i tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della rete nel minor tempo possibile. Iliad invita gli utenti a pazientare mentre prosegue l’intervento per la soluzione del problema.

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al guasto, tuttavia l’azienda fa sapere che è “pienamente consapevole della gravità della situazione”. Per il momento non è ancora possibile stabilire con esattezza i tempi necessari per un ritorno alla normalità, ma Iliad assicura che i tecnici stanno lavorando senza sosta per riattivare il servizio.

Gli utenti interessati dal disservizio potranno eventualmente richiedere un indennizzo proporzionale al periodo di malfunzionamento, nel caso in cui il guasto dovesse prolungarsi oltre le canoniche tempistiche previste dalla carta dei servizi. Aggiornamenti sull’evoluzione della situazione saranno comunicati nei prossimi bollettini.