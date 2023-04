Tragedia tra Partinico e Alcamo, Lorenzo muore mentre torna a casa

Si chiama Lorenzo Asta la vittima del tragico incidente avvenuto questa notte lungo la strada statale 113 tra gli svincoli di Balestrate e di Alcamo all’altezza della sala ricevimenti “Il Baglio della Luna”.Lorenzo Asta aveva 34 anni e fatale è stato lo schianto tra la sua Ford Fiesta con una Volkswagen Golf.

Così la Sicilia ancora una volta si risveglia con l’ennesima alba di sangue.l e una giovane vita spezzata. L’incidente è avvenuto in territorio di Partinico. Lorenzo Asta, alcamese, è morto sul colpo dopo che l’auto sulla quale viaggiava si è scontrata frontalmente con l’altra vettura sulla quale c’erano due giovani di Partinico.

La vittima avrebbe compiuto 34 anni il prossimo 23 aprile, un vero dramma per la comunità di Alcamo. Era fidanzato con una ragazza di Partinico e proprio da lì stava rientrando a casa ad Alcamo poco prima dell’alba. Per lui non c’è stato nulla da fare. Il giovane è morto quasi subito dopo lo schianto avvenuto nei pressi della sala ricevimenti di Partinico.

Le ambulanze del 118 hanno condotto i due giovani sulla Golf rimasti feriti all’ospedale Civico di Partinico ma non verserebbero in gravi condizioni. Al via gli accertamenti tossicologici sul conducente dell’auto. Ad effettuare i rilievi la polizia municipale mentre i carabinieri sono intervenuti a supporto per regolare il traffico veicolare in zona.