Palermitano fortunato gioca 3 euro e ne vince 200.000

Grande sorpresa per un palermitano che ha vinto 200 mila euro con un gratta e vinci che ha acquistato per soli 3 euro. Il fortunato vincitore ha acquistato il biglietto vincente presso il punto Goldbet di via Inserra, a Cruillas, che è di proprietà di Maurizio Tumminello. La lotteria che ha reso possibile questo successo è la “Numeri Fortunati”.

Maurizio Tumminello, titolare dell’agenzia, ha dichiarato ad Agimeg che il fortunato cliente ha voluto, con il biglietto, ringraziare per la vincita ma non si è fatto vedere. Dal tono della fotocopia lasciata in negozio si può però ipotizzare che sia un cliente abituale.

La notizia della vincita ha rapidamente fatto il giro del quartiere popolare di Cruillas. Non è la prima volta che un gratta e vinci regala una grossa somma di denaro a un fortunato vincitore ma gli abitanti della zona continuano a discutere della vincita e a chiedersi chi potrebbe essere il fortunato vincitore.