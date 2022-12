Hermès chiude a Palermo, al suo posto un altro brand del super lusso

Un altro big della moda lascia Palermo per sempre. Sì tratta della boutique Hermès che da marzo prossimo abbandonerà il capoluogo. Chiude infatti lo storico negozio che si trova civico 35 di via Libertà dopo quasi 20 anni di attività.

A Palermo però prenderà il posto di Hermès un’altra storica è famosa azienda di alta moda, si tratta di Yves Saint Laurent. Intanto però resta incerto il futuro dei cinque lavoratori che sono attivi all’interno del negozio Hermès. Ai clienti che entrano all’interno della boutique, che si trova all’interno del cosiddetto salotto di Palermo, viene detto che non è più possibile fare ordini.

Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno spinto la società a chiudere il negozio di via Libertà, aperto dal lontano 2004. Non è non è il primo marchio che abbandona Palermo. Nei mesi scorsi infatti anche Michael Kors aveva chiuso la sua boutique, sempre in via Libertà.