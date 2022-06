Michelle Hunziker in vacanza alle Eolie in catamarano tra selfie e autografi

Il ritorno di Michelle Hunziker alle Eolie, sempre in catamarano con alcune amiche, capitano ed equipaggio. Come lo scorso anno farà il giro delle sette isole non lesinando selfie e autografi.

“Evviva” dicono a Panarea. E su Instagram, grazie ai suoi continui lanci di foto delle isole, sarà nuovamente “l’ambasciatrice delle Eolie nel mondo”. A Panarea ha anche incrociato il parroco Giovanni Longo che l’ha abbracciata con un selfie-ricordo. “Solarità e sorriso – ha commentato Don Giovanni – due qualità che fanno di te, una brava e coinvolgente ‘Donna dello Spettacolo”. Michelle ha ringraziato per le belle parole e si è anche confessata. Poi ha girato l’isola con il taxi di Mariarosa Merillo.

Quella della Hunziker per la Sicilia è una passione grandissima. Nei giorni scorsi anche la figlia Aurora ha visitato una delle isole siciliane: Pantelleria.