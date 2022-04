Investe ragazza e fugge, in ospedale si presentano i genitori del pirata: “Ha avuto paura”

Una ragazza di 26 anni è stata investita in via Paruta, nel quartiere Rocca-Mezzomonreale di Palermo. Ad investire la giovane sarebbe stato un ragazzo a bordo di uno scooter il quale, dopo l’incidente, è fuggito via.

La ragazza è stata soccorsa dal 118 che l’hanno trasportata all’ospedale Civico. Qui mentre i medici stavano visitando la ferita, si sono presentati i genitori dell’investitore. I due genitori hanno raccontato che il figlio era fuggito dopo aver investito la giovane, perché si era spaventato.

