Incidente mortale nel Palermitano, muore anche il 25enne Giovanni Aquilino

Una terribile notizia che spegne ogni speranza. Il giovane 25enne rimasto ferito nell’incidente stradale avvenuto due giorni fa sulla A29 non ce l’ha fatta. Salgono a due le vittime.

È morto, dopo quasi due giorni di agonia in ospedale, Giovanni Aquilino. È il ragazzo di 25 anni rimasto ferito nell’incidente di martedì pomeriggio sull’autostrada A29, allo svincolo di Carini. Il giovane era giunto – in condizioni disperate – in elisoccorso al “Civico” di Palermo. Era stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed era in coma. Oggi la tragica notizia.

