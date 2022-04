Schianto fatale in autostrada, muore 52enne, un giovane lotta in ospedale

È un uomo di 52 anni, Petre Negoita, nato in Romania ma residente a Palermo da tempo, l’uomo morto nel terribile incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Cinisi. L’impatto fatale lungo la Palermo-Mazara del Vallo in direzione Palermo.

Un’auto che viaggiava ha impattato violentemente e a perdere la vita è stato l’uomo di 52 anni, un operaio. Altre tre persone, che occupavano la stessa vettura di Petre Negoita, sono rimaste ferite.

Sul luogo teatro del grave incidente è atterrato un elicottero del 118 che ha trasportato uno dei tre feriti, un 25enne, all’ospedale Civico di Palermo per le gravi condizioni riscontrate dai sanitari del 118. È tuttora sottoposto ad un intervento chirurgico. Gli altri due hanno riportato ferite meno gravi e sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso di Villa Sofia di Palermo.

La vittima era un muratore e stava facendo rientro a casa insieme ad altri tre colleghi dopo una giornata di lavoro trascorsa ad Alcamo. L’operaio morto e il giovane ferito gravemente sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo.

I quattro uomini viaggiavano a bordo di una Fiat 600 che, per cause ancora da accertare è cappottata sull’asfalto della carreggiata in direzione Palermo.Sul posto anche gli agenti della Polstrada che oltre a deviare il traffico stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Uno dei feriti avrebbe riferito di essere stati urtati violentemente da un camioncino che avrebbe proseguito la sua corsa.

Sul posto sono presenti le squadre di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.