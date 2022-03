Vento e paura all’aeroporto di Palermo, scatta il piano d’emergenza

All’aeroporto di Palermo, a causa del vento eccezionale, con raffiche fino a 75 nodi, una parte delle cesate di un cantiere, tra i gate 1 e 8, è crollata.

Al Falcone Borsellino è scattato il piano di emergenza dell’aeroporto e sono stati evecuati tutti i passeggeri. Non ci sono feriti. Al momento si sta attivando la procedura di chiusura dell’aeroporto. Il forte vento aveva già causato sei dirottamenti di voli in altri aeroporti.

Proprio in queste ore, le forti raffiche di scirocco stanno causando diversi danni ad auto ed edifici. Alcune zone del capoluogo risultano al buio, mentre sono numerose le chiamate al centralino del numero d’emergenza 112 per richieste d’intervento.

Lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania tre alberi sono caduti in seguito alle forti raffiche di scirocco che stanno spirando sul capoluogo siciliano. Uno di questi si è abbattuto sulla corsia del raccordo della A19, tra lo svincolo di Palermo Giafar e Villabate, in direzione Catani.

Danni però si registrano un tutta la provincia di Palermo. A Carini un palo pericolante in via Giummari e una grondaia in via Sardegna. A Monreale sono caduti calcinacci in via Venero, alcuni alberi sono caduti e si registrano danni in un cantiere. A Partinico palo pericolante in corso dei Mille.